"الشعبيّة" تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها المجيدة التي توافق 11 من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.الشعار يتضمّن الرقم 55 مُشكّلاً خارطة فلسطين كاملةً، ومن وسطها يخرج مقاتل حاملاً بندقيّته تعبيرًا عن مقاومتنا الفلسطينيّة التي تعتبر كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة للشعبيّة لتحرير فلسطين أحد أبرز أركانها.شعار الذكرى الـ55 لانطلاقة الجبهة الشعبيّة (انطلاقتنا مقاومة) يعكس التمسك بالمقاومة كخيارٍ أساسي لتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.ومن المقرّر أن تُحيي الجبهة الشعبيّة ذكرى انطلاقتها هذا العام بمهرجانٍ وطني كبير، وذلك عند الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزّة.