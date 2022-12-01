شؤون فلسطينية

‏"مقاومة الجدار": 833 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال نوفمبر

‏"مقاومة الجدار": 833 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال نوفمبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 833 اعتداءً، خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية.

وبينت الهيئة في تقريرها الشهري بعنوان: "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، الذي أصدرته، اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله بواقع 170 اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ140 اعتداء ثم محافظة نابلس بـ111 اعتداء.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغ 159 اعتداءً، تخللها محاولتهم إنشاء 11 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 51 اعتداء، ومحافظة رام الله بـ36 اعتداء.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 57 إخطارا في الفترة ذاتها، في ارتفاع قياسي عن الشهر الفائت، تراوحت بين إخطارات بلهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، وتركزت معظمها في محافظتي سلفيت وأريحا.

ولفت إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتجريف ما يزيد عن 797 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات سلفيت ونابلس وطوباس وأريحا بهدف السيطرة عليها وتحويلها لصالح المستوطنين.

وأوضح أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني بلغت 46 عملية هدم لـ70 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت في محافظة سلفيت والخليل ورام الله.

وأشار إلى أن التقرير يرصد تعرض ما مجموعه 2780 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، كانت معظمها من أشجار الزيتون، وقد تركزت هذه العمليات في محافظات (سلفيت باقتلاع 1389 شجرة، ومحافظة رام الله باقتلاع 659 شجرة ومحافظة قلقيلية بـ230 شجرة).

وبين أن سلطات الاحتلال منحت إذنا للتخطيط على أراضي سبق الاستيلاء عليها بإعلانها "أراضي دولة" في العام 1984 تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونما من أراضي قرى بديا وكفر الديك في محافظة سلفيت وتسعى من خلال ذلك إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "تل شحريت" المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

ونوّه شعبان إلى أن سلطات الاحتلال أودعت وصادقت على سبعة مخططات استعمارية جديدة من أجل تغيير استخدامات أراضي داخل هذه المستعمرات.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

"العربية الفلسطينية": دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: نقل الأسير ظافر الريماوي من زنازين سجن النقب لزنازين &#34;نفحة&#34;

هيئة الأسرى: نقل الأسير ظافر الريماوي من زنازين سجن النقب لزنازين "نفحة"

شاهد: العمل بغزة تتحدث لـ&#34;استديو الوطن&#34; عن واقع العمال ومستجدات الحد الأدنى للأجور

شاهد: العمل بغزة تتحدث لـ"استديو الوطن" عن واقع العمال ومستجدات الحد الأدنى للأجور

&#34;الديمقراطية&#34;: الرهان على التدويل دون مقاومة ميدانية شاملة عجز سياسي وفشل استراتيجي

"الديمقراطية": الرهان على التدويل دون مقاومة ميدانية شاملة عجز سياسي وفشل استراتيجي

&#34;الشعبيّة&#34; تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

"الشعبيّة" تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

عضو (كنيست) يقدم مشروع فانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ&#34;كيان معاد&#34;

عضو (كنيست) يقدم مشروع فانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

"العربية الفلسطينية": دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: الرهان على التدويل دون مقاومة ميدانية شاملة عجز سياسي وفشل استراتيجي

"الديمقراطية": الرهان على التدويل دون مقاومة ميدانية شاملة عجز سياسي وفشل استراتيجي

&#34;الشعبيّة&#34; تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

"الشعبيّة" تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل تقوع الشمالي

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل تقوع الشمالي

&#34;المجلس الوطني&#34; يدين إعدام الاحتلال شابين في جنين

"المجلس الوطني" يدين إعدام الاحتلال شابين في جنين

الاحتلال ينقل المعتقل ظافر الريماوي إلى عزل نفحة ويمنع زيارة أهله

الاحتلال ينقل المعتقل ظافر الريماوي إلى عزل نفحة ويمنع زيارة أهله

الخليل: الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية

الخليل: الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية

منوعات

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

عربي

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السلطات الأردنية تحبط تهريب مخدرات من سوريا

السيسي في افتتاح مدينة جديدة &#34;النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد&#34;

السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"

كشف تفاصيل مقتل زعيم &#34;تنظيم الدولة&#34; جنوب سوريا

كشف تفاصيل مقتل زعيم "تنظيم الدولة" جنوب سوريا

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية