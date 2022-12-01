شؤون فلسطينية

عضو (كنيست) يقدم مشروع فانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"

عضو (كنيست) يقدم مشروع فانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بـ"كيان معاد"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدم عضو (كنيست) عن حزب الليكود، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد" بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في إسرائيل.

وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الخميس، أن تعديل قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدمه عضو الكنيست شلومو كرعي، ينص على عقوبات تفرض على طالب جامعي أو جامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي،

وأضافت: "يقضي مشروع القانون بإبعاد طالب عن الدراسة الجامعية لستة أشهر في حال رفع علم كيان معاد، وفي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى، يتم طرده من الجامعة وسلب حقه بشهادة جامعية في إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية لمدة عشر سنوات".

وتابعت الصحيفة: "بحسب مشروع القانون، فإن عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر، وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، يتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد".

وأردفت: "كما ينص على أنه في حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها، ستُسحب منها الميزانيات".

وكان عضو (كنيست) عن حزب الليكود، إيلي كوهين، قدم مشروع قانون مشابه في الدورة السابقة لـ (كنيست)، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، قبل حل (كنيست)، ولا توجد له استمرارية في دورة (كنيست) الحالية.

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