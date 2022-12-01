شؤون فلسطينية

القسام: "سنجبر الاحتلال للرضوخ لصفقة تبادل في ظل كذبه وتلاعبه بعواطف عائلات جنوده الأسرى"

القسام: "سنجبر الاحتلال للرضوخ لصفقة تبادل في ظل كذبه وتلاعبه بعواطف عائلات جنوده الأسرى"
من كلمة القسام في حفل تكريم الاسرى حفظة القران الكريم
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في  كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة االمقاومة الإسلامية (حماس)، أبو حمزة، أن الاحتلال الإسرائيلي "يراوح مكانه لإنجاز صفقة تراعي المحددات الإنسانية ويكذب على نفسه ومجتمعه ويتلاعب بعواطف عائلات جنوده الأسرى".

وقال أبو حمزة في كلمة القسام خلال حفل تكريم أسرى في السجون ممن أتموا حفظ القران الكريم: إن "ملف الأسرى سيبقى على خارطة التخطيط المستمر والدائم وسنبذل في ذلك كل جهد ممكن".

وأضاف القسام: "سنعمل على مراكمة القوة ورفع رصيدنا منها وزيادة الغلة من جنود الاحتلال الأسرى لإجبار العدو على الرضوخ لشروطنا في ملف تحرير الأسرى".

وشدد أبو حمزة على أن "المقاومة تتابع عن كثف التطورات والمتغيرات التي ستلحق بالحركة الأسيرة في ظل تشكيل حكومة صهيونية جديدة". 

وأشار إلى أن "قيادة القسام لن تسمح للعدو بأن يتسلط على الأسرى وترفض أن تكون قضيتهم مادة دعائية ومجالًا للمزايدات"، مؤكداً على أن الأسرى أثبتوا أن دورهم وبصمتهم حاضرة في كل الميادين وأن "الحقوق لا تُستجدى وإنما تنتزع".

وبين أن "الأسرى أثبتوا قدرة عالية على اتخاذ القرار وآمنوا بفكرة أن السجون لا تُبنى جدرانه على الرجال وأجسادهم وهم يشاركون في معركة شعبنا مع عدوه من خلف القضبان".

كما وشدد القيادي في القسام على أن قيادته "لن تترك الأسرى يخوضون معركتهم وحدهم" محذراً، "العدو من مغبة ارتكاب أية حماقة تستهدف الأسرى داخل السجون".

وأضاف "نحن في قيادة القسام نعتبر قضية الأسرى خطّا أحمر وسندافع عنهم بكل وسيلة ممكنة حتى لو اضطررنا لكسر أقفال الزنازين بأيدينا والأيام ستثبت صدق قولنا وفعلنا".

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