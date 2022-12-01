السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"

عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة"









رام الله - دنيا الوطنصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد بسبب عدم قدرتنا على توفير احتياجاتنا من المياه".وأكد الرئيس المصري خلال افتتاح: أن "النمو السكاني هيأكل البلد، دة يرضي ربنا، مستشهدا بصور منذ 100 عام لمدينة المنصورة وهي خالية، مقارنة بالآن وهي مكتظة بالسكان".وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مجموعة من الصور للبناء بشكل عشوائي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن "أيام محمد علي كان إيراد الفرد فدان، ولكن الآن إيراد ونص، حيث تحولت حالة الغنى إلى الفقر".وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة ساحيلة ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".وتعد "المنصورة الجديدة" من ضمن المدن التي أنشأتها الدولة المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".