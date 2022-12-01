عربي

كشف تفاصيل مقتل زعيم "تنظيم الدولة" جنوب سوريا

كشف تفاصيل مقتل زعيم "تنظيم الدولة" جنوب سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القيادة المركزية للجيش الأميركي،أمس الأربعاء، أن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف أكتوبر.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية (سنتكوم) جو بوتشينو في بيان إن العملية "نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا جنوب سوريا".

وبحسب موقع قناة (العربية)، فقد أضاف أن "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش"، لافتا إلى أن التنظيم لا يزال يشكل خطراً على المنطقة.

وشدد على أن "القيادة المركزية وشركاءنا مازالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم".

من جهتها رفضت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار التعليق على ما إذا كانت القوات الأميركية لعبت دوراً في قتل زعيم "الدولة الإسلامية".

كما قالت للصحفيين: "يسعدنا أن نرى التخلص من قادة داعش بشكل متعاقب"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي لتنظيم داعش وهي على استعداد للعمل مع الشركاء الدوليين".

وكان المتحدث باسم "تنظيم الدولة" قد أعلن بتسجيل صوتي قبل ساعات، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له.

وقال أبو عمر المهاجر في كلمة بثتها حسابات تابعة لـ"داعش" على تليغرام، إن زعيم التنظيم قتل أثناء المعارك دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله.

ملقب بـ"أبو زيد"يشار إلى أنه في التاسع من سبتمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في "تنظيم الدولة" ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.

وأفادت وسائل إعلام تركية في حينه بوجود أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.

ويذكر أن "تنظيم الدولة" الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مني بهزيمة أولى في العراق (سنة 2017) ثم في سوريا (في الـ 2019).

لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن كانت محدودة في البلدين، خصوصاً ضد القوى الأمنية، كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.

أخبار ذات صلة

للمرة الثامنة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

للمرة الثامنة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

السيسي في افتتاح مدينة جديدة &#34;النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد&#34;

السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه ويعين خليفًة له

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه ويعين خليفًة له

مصر: مركز التنبؤ بالفيضان يحذر من شدة الأمطار خلال الأيام المقبلة

مصر: مركز التنبؤ بالفيضان يحذر من شدة الأمطار خلال الأيام المقبلة

تونس: الحكم بالسجن لصحفي بسبب رفضه الفصح عن مصادره

تونس: الحكم بالسجن لصحفي بسبب رفضه الفصح عن مصادره

مصر: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير

مصر: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير

الرئيس العراقي يطالب بالعمل المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

الرئيس العراقي يطالب بالعمل المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

"العربية الفلسطينية": دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

مجدلاني: محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: الرهان على التدويل دون مقاومة ميدانية شاملة عجز سياسي وفشل استراتيجي

"الديمقراطية": الرهان على التدويل دون مقاومة ميدانية شاملة عجز سياسي وفشل استراتيجي

&#34;الشعبيّة&#34; تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

"الشعبيّة" تُعلن عن شعار الذكرى الـ55 لانطلاقتها

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل تقوع الشمالي

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل تقوع الشمالي

&#34;المجلس الوطني&#34; يدين إعدام الاحتلال شابين في جنين

"المجلس الوطني" يدين إعدام الاحتلال شابين في جنين

الاحتلال ينقل المعتقل ظافر الريماوي إلى عزل نفحة ويمنع زيارة أهله

الاحتلال ينقل المعتقل ظافر الريماوي إلى عزل نفحة ويمنع زيارة أهله

الخليل: الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية

الخليل: الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية

منوعات

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: ريم مصطفى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: طبيب أنغام يطمئن جمهورها ويكشف موعد عودتها للساحة الفنية

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: مايان السيد تخطف الأنظار بما فعلته في كأس العالم

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: لبلبة تكشف عن أهم الأسرار في حياتها الفنية

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة صادمة لميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: دينا فؤاد توثق لحظات غرق منزلها بالكامل

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالاتها الملكية المختلفة

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد: خطيب نادين نسيب نجيم يهدد جمهورها وهي ترد

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

شاهد كيف ردت شام الذهبي على منتقدين الإطلالة الأخيرة لوالدتها أصالة

عربي

السيسي في افتتاح مدينة جديدة &#34;النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد&#34;

السيسي في افتتاح مدينة جديدة "النمو السكاني المصري يشكل خطر كبيرعلى البلاد"

كشف تفاصيل مقتل زعيم &#34;تنظيم الدولة&#34; جنوب سوريا

كشف تفاصيل مقتل زعيم "تنظيم الدولة" جنوب سوريا

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه ويعين خليفًة له

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه ويعين خليفًة له