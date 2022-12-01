"التعليم" تعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الجامعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء الطلبة المرشحين لمنحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية لثانوية عام 2022.وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة الوزارة أو أحد مكاتب التعليم العالي لاستكمال إجراءات الترشيح وذلك في موعد أقصاه 11/12/2022، وأي طالب يتأخر عن الموعد المحدد يتحمل المسؤولية الكاملة بأي إجراء تتخذه الوزارة بحقه.وقالت إنها "تحتفظ بحق إلغاء ترشيح أي طالب في حال حصول أي خطأ وتبين عدم أحقية الطالب في الحصول على المنحة، أو حصول الطالب على أي منحة من أي جهة أخرى".وأضافت الوزارة: "علماً أن المنحة معفاة من الرسوم الدراسية فقط وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة باستثناء الفصل الصيفي ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها في الجامعة التي يدرس فيها".وتابعت: "تم توزيع المنح حسب التخصصات والاعداد المقدمة من كل جامعة وحصل على المنحة الطالب المتقدم بوثائقه والأعلى في معدل الثانوية العامة".وأردفت الوزارة: "علماً انه سيتم الاعلان عن بقية الترشيحات للشواغر غير مكتملة العدد في بعض الجامعات لحين تزويدنا بها من قبل الجامعة في الأيام المقبلة".عناوين الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبنى يافارام الله - الماصيون - قرب المجلس التشريعيالإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.نابلس - شارع رفيديا - عمارة لجنة الزكاة - الطابق.الخليل - الحرس - عمارة الهرم - الطابق الثاني.غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا.