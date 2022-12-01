دولي

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية اضطلعت بدور في تعبئة قوات الاحتياط.

ووفق وزارة الخارجية ، تستهدف العقوبات 22 مسؤولاً روسياً، وتشمل تجميد أصولهم في البلاد وحظر السفر إلى بريطانيا. ومن بين المعنيين نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، المسؤول خصوصاً، وفق لندن، عن تجهيز القوات التي تمت تعبئتها.

وبحسب موقع قناة (الميادين)، فقد شملت العقوبات عشرات الحكام المحليين من مناطق جرى فيها تجنيد "عدد كبير" من الأشخاص، بعد الإعلان نهاية أيلول/سبتمبر عن تعبئة "جزئية" لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "اليوم نعاقب الذين نفذوا هذا التجنيد وأرسلوا آلاف المواطنين الروس للقتال في حرب بوتين غير القانونية والبغيضة".

ومن المشمولين بالعقوبات، مدير مصلحة السجون الفدرالية الروسية أركادي غوستيف، ورئيس هيئة سجون إقليمية ديمتري بيزروكخ. 

يذكر أنّ لندن فرضت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، عقوبات استهدفت بحسب الحكومة "1200 شخصاً وأكثر من 120 كياناً، وجمدت أصول 19 مصرفاً روسياً".

وبلغت قيمة الأصول الروسية التي جمدتها بريطانيا 18,4 مليار جنيه إسترليني، وفق أرقام أصدرتها وزارة الخزانة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

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