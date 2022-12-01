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شؤون فلسطينية

"المجلس الوطني" يدين إعدام الاحتلال شابين في جنين

"المجلس الوطني" يدين إعدام الاحتلال شابين في جنين
المجلس الوطني- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدان المجلس الوطني، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام الشابين نعيم الزبيدي (27 عاما)، وأحمد السعدي (26 عاما)، فجر اليوم الخميس، في مخيم جنين.

وقال المجلس الوطني، في بيان صحفي، إن جرائم اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم الإعدام والقتل الميداني والتصفية الجسدية وتدمير الممتلكات، تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل الانتهاكات الإجرامية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين، الذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي، التي تبيح لجنود الاحتلال الحرية في إطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري لإعلان موقف واضح إزاء الجرائم الإسرائيلية الممنهجة بما في ذلك إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير والانتقائية بتنفيذ القانون الدولي.

وطالب بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لمحاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي سياق منفصل، رحب المجلس الوطني، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خمسة قرارات محورية أربعة منها تتعلق بفلسطين والخامس حول الجولان السوري المحتل.

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