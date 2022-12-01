قيادي بـ (الجهاد): عدوان الاحتلال على جنين سيرد عليه بالبارود والنار

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن "هذا العدوان سيرد عليه بالبارود والنار، ووحدة وتماسك وقوة شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر وكتائب المقاومة في الضفة الغربية التي تتمدد وتتطور كل يوم".وقال شهاب في حديث لإذاعة (صوت الأقصى): إن "جنين اليوم مرة أخرى تتصدر المشهد وهي تسطر البطولة المتتالية في وجه العدوان "الصهيوني"، وتؤكد أنها لن تلقي السلاح ولن تساوم عليه ولن تتخلى عن نهج المقاومة والجهاد".وأضاف: "اليوم جنين تؤكد مجددا أن أبناءها وكتائبها جميعا في خندق واحد في مواجهة العدوان، وتؤكد بالدم والرصاص بأن وحدة الشعب الفلسطيني على نهج المقاومة والتي تتجلى في الميدان وحدة حقيقية تترسخ وتتعاظم يوما بعد يوم".وشدد القيادي في حركة الجهاد على أن "دماء شهداء اليوم بجنين ما هي إلى رسالة من شعبنا الفلسطيني باستمراره في تضحياته حتى دحر الاحتلال عن أرضنا واستعادة مقدساتنا".وأشار إلى أن المقاومة في غزة لن "تخذل المجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية، وسنكون دائما صفا واحدا داعمين ومساندين ومؤيدين لهذه الثورة والملحمة الكبيرة التي تخوضها جنين وكل مدن الضفة الغربية".