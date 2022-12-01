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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقال واسعة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقال واسعة في الضفة والقدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس (12) مواطناً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت  مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس واعتقلت المواطن ميرز أبو السعود بعد مداهمة منزله وتفتيشه بالكامل.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال حطمت  الحافلة التي يعمل عليها أبو السعود في نقل أطفال رياض الأطفال بالبلدة.

كما واعتقلت فادي خالد محمود أبو خلف، من قرية عصيرة القبلية بنابلس.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سليمان غانم، والأسير المحرر مؤمن موفق أبو كاملة (21 عاما)، والأسير المحرر مجد عبد الله راضي علي، من بلدة عنبتا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان، من بلدة العيزرية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، محمد يوسف شاهين من بلدة دورا، وعطا الله اسماعيل الطيطي من مخيم الفوار، ورائد احمد البطاط من بلدة الظاهرية.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خالد سابق علاونة، بعد أن داهمت منزله في بلدة جبع وفتشته.

كما واعتقلت الشاب عبد الغني حرز الله، وهو أسير محرر، وذلك عقب محاصرة منزل كان يتحصن بداخله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عفيف سلوم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في حي الطيرة بالمدينة.

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