دولي

الولايات المتحدة توجه تحذيراً لتركيا بشأن العملية العسكرية في سوريا

الولايات المتحدة توجه تحذيراً لتركيا بشأن العملية العسكرية في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الولايات المتحدة تركيا، من شن عسكرية جديدة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.

وأبدى  وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مكالمة هاتفية أجريت الأربعاء، نظيره التركي خلوصي أكار، معارضة واشنطن القوية و"قلقه" من تصاعد الأوضاع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نُشر صباح الخميس، إن أوستن "عبر أيضاً عن قلقه من تصاعد الوضع في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الضربات الجوية في الآونة الأخيرة، التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأميركيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة تنظيم الدولة".

وأضاف البيان: "دعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد وعبر عن معارضة وزارة الدفاع القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

بدوره نفى وزير الدفاع التركي، استهداف قوات التحالف أو المدنيين في عمليات بلاده، التي قال إنها "نفذت دفاعاً عن النفس"، وأبدى استعداده للتعاون في المعركة ضد "تنظيم الدولة وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى".

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