"كتيبة جنين" تصدر بيانًا عقب استشهاد اثنين من قادتها





وقالت، إننا "ونحن ننعى شهداءنا الأبرار الذين قادوا العمل المقاوم طوال سنوات دون كلل أو ملل، وكانت لهم بصمة مشرفة في تاريخ مقاومتنا، نعاهد الله تعالى أولاً ومن ثم أبناء شعبنا، أننا لن نقيل أو نستقيل حتى يدفع الاحتلال ثمن جرائمه النكراء".





وأضافت أننا "سنمضي قدماً في جهادنا ضد هذا المحتل الغاصب ولن نتراجع، وسنحول دماء الشهداء القادة نعيم زبيدي ومحمد السعدي إلى نور يضيء لنا الطريق نحو القدس"





وتابعت في بيانها "نقول لهذا المحتل المجرم إننا في كتيبة جنين ومعنا كل الأجنحة العسكرية الأبطال، سنبقى شوكة في حلقك حتى زوالك عن أرضنا وأنك ستدفع ثمن جرائمك هذه غالياً بحجم قادتنا الشهداء".





كما وأكدت "كتيبة جنين" على أن "ارتقاء الشهداء وفي مقدمتهم القادة العظام سيزيدنا قوة وعزيمة وإصرارا على الثبات والمضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة، وإن الاهاب الصهيوني لن ينال من عزيمة وإرادة مقاتلينا الأبطال".





وأردفت "نشيد ببسالة مقاتلينا في سرايا القدس - كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى - لواء الشهداء، وكتائب القسام، وكل مقاومي شعبنا الأبطال الذين يصنعون كل يوم أروع صور الصمود والتحدي في وجه آلة بطش الاحتلال المجرم".





وختمت بيانها بالقول "إن كتيبة جنين التي مرغت الاحتلال بالتراب، ستبقى عصية على الانكسار وسوق تبقى بالمرصاد حتى زوال الاحتلال عن أرضنا المباركة فلسطين".







رام الله - دنيا الوطنأصدرت سرايا القدس - كتيبة جنين، بيانًا صحفيًا، عقّبت من خلاله على استشهاد اثنين من قادتها خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.ونعت "كتيبة جنين" في بيانها "الشهيد القائد محمد أيمن السعدي (26 عامًا) قائد كتيبة جنين، والشهيد القائد نعيم جمال زبيدي (27 عامًا)، الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم".