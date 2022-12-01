شؤون فلسطينية

استشهاد شابين باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

استشهاد شابين باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
الشهيدان محمد السعدي ونعيم زبيدي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين محمد أيمن السعدي ( 26 عامًا)، ونعيم جمال زبيدي (27 عامًا)، فجر اليوم الخميس، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن وحدة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، واحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، وردد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت والقوى الوطنية والاسلامية في جنين، اليوم الخميس، الاضراب الشامل حدادًا على روحي الشهيدين، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات، إلى الالتزام بالإضراب.

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