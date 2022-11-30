سوريا: الضربات التركية أحدثت ضررًا كبيرًا في منشئاتنا النفطية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير النفط السوري بسام طعمة، يوم الأربعاء، أنّ الضربات الجوية التركية قبل 10 أيام أحدثت ضرراً كبيراً في المنشآت النفطية، بعدما طالت معملاً للغاز وآباراً نفطية في بلاد تعاني أساساً من شح في المحروقات.وشنّ الطيران الحربي التركي قبل عشرة أيام ضربات جوية، قالت أنقرة إنّها استهدفت مواقع للمقاتلين الكرد في سوريا، وتهدد منذ ذلك الحين بشن هجوم بري ضد مناطق سيطرتهم.واتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أنقرة بتعمّد استهداف "البنى التحتية"، وفق قناة (الميادين).وقال طعمة خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري، إنّ "العدوان التركي على الشمال السوري أدى إلى ضرر كبير في المنشآت النفطية"، مشيراً إلى أن القصف طال معمل غاز ما أدى إلى توقفه عن الإنتاج، بعدما "كان ينتج 150 طناً من الغاز المنزلي، ونحو مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي" تستخدمها محطة توليد تمدّ محافظة الحسكة (شمال شرق) بالتيار الكهربائي.ولفت إلى تضرر محطات نفط أيضاً و"احتراق عديد من الآبار"، إضافةً إلى "تلوث بيئي كبير من جراء انفجارات الخزانات".وتقع أبرز حقول النفط السورية في مناطق سيطرة "قسد"، وبينها حقول تقع قرب الحدود مع تركيا في محافظة الحسكة، وأخرى في محافظة دير الزور (شرق) بينها أكبر حقل نفطي سوري.