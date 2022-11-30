شؤون فلسطينية

العواودة تدعو للرباط في الأقصى لإفشال مخططات المستوطنين المقبلة

رام الله - دنيا الوطن
دعت الناشطة السياسية انتصار العواودة إلى الرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين الساعية لتهويد المسجد وأداء طقوس دينية خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة.

وشددت العواودة على أن "الرباط يعد أول أسلحة المقاومة التي يجب أن يستخدمها الفلسطيني للدفاع عن الأقصى، مشيرة إلى ضرورة عدم فتح المجال أمام دخول المستوطنين، وتلبية نداء الأقصى وتشكيل الدرع الحامي للمسجد".

وأكدت أن اقتحامات المستوطنين للأقصى وجرائم الاحتلال المتواصلة تشغل حالة الغضب في الضفة الغربية، مضيفة أن تزايد تهديدات الاحتلال باقتحامات الأقصى ومحاولات فرض واقع جديد وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، ما هي إلا كمن يطلق النار على قدميه.

وذكرت العواودة أن هذه الانتهاكات تزيد من الاصرار الفلسطيني على الدفاع عن مسجدهم الأقصى، والتمسك بكافة الحقوق المسلوبة.

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