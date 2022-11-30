انتخابات غرفة تجارة أريحا والأغوار تنطلق غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والاغوار يوم غد الخميس.وبينت اللجنة في بيانها ان صناديق الاقتراع تفتح أمام 638 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء لانتخاب 13 عضواً لمجلس ادارة الغرف التجارية من أصل 24 مرشحاً يتنافسون في هذه الانتخابات.وأشارت اللجنة في بيانها انه وبالتزامن مع انتخابات غرفة تجارة وصناعة اريحا كان من المقرر اجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة الوسطى (دير البلح) يوم غد، ونظرا لترشح تسعة أعضاء لعضوية المجلس وهو العدد المطلوب فقد فازوا بالتزكية.