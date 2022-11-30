وزير الداخلية يشارك في مراسم المصالحة الوطنية بين آل خليفة بمحافظة جنين

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، في مراسم المصالحة الوطنية والتوقيع على صك الصلح بين أبناء عائلة آل خليفة في بلدة عجة بمحافظة جنين، والتي نظمتها بلدية عجة تحت رعاية وبحضور وزير الداخلية ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، وبالتعاون مع لجنة الإصلاح والسلم الأهلي، وبمشاركة ممثلي فعاليات وطنية ومؤسسات محلية ورسمية.وأكد هب الريح أن وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية تدعم كل ما من شأنه تعزيز منظومة السلم الأهلي وتطبيق القانون والنظام، داعيا إلى توظيف هذه الجهود لتعزيز تماسك ووحدة المجتمع، مشيدا بالجهود من قبل مختلف المؤسسات ورجال الإصلاح في سبيل إصلاح ذات البين.بدورهم، أكد ممثلو عائلة آل خليفة على إتمام الصلح العشائري وإنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح والمودة، معبرين عن امتنانهم للجهود التي بذلت للإصلاح وإنهاء الأزمة التي لن يخدم استمرارها سوى أعداء شعبنا.