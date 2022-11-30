الناشط براهمة يدعو إلى المحافظة على إرث الشهداء والعمل بوصاياهم

رام الله - دنيا الوطندعا الناشط خالد براهمة كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المحافظة على إرث الشهداء والعمل بوصاياهم.وأكد براهمة على أن "المقاومة هي قلب شعبنا الفلسطيني وخياره لمواجهة إرهاب الاحتلال وجرائمه البشعة التي تعكس حقدة وتطرفه ودمويته بحق شعبنا".وقال إن "حكومة الاحتلال المتطرفة القادمة لن تزيد شعبنا إلا إصرارا وتمسكا ووحدة وثباتا خلف المقاومة".وأضاف براهمة: "من يرى إعدام النساء والشيوخ والشباب بدم باردو حالة الفجع والوجع في الأسر والبيوت يدرك تماما أننا أمام عدو لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية ولا الأخلاق".