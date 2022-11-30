"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.59 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ7.29 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ6.17 شيكل.وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيكلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيكلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيكلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيكلا.وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بيع لتر البنزين 95 بــ6.31 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ6.99 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ6.20 شيكل.