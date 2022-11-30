شؤون فلسطينية

خريشة: لا بديل لشعبنا الفلسطيني عن خيار المقاومة للدفاع عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على أنه لا خيار ولا بديل عن المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني.

وقال خريشة: "كلما زادت وحشية الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني زاد رد الفعل المقاوم، وشعبنا يستخدم كافة الوسائل في مقارعة المحتل".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر أمام عدوان الاحتلال وجرائمه التي ينتهكها في الضفة.

وأشار إلى أن "الاحتلال فشل في فرض الأمن والأمان لمستوطنيه، ويخشى من انتقال نموذج المقاومة من غزة إلى الضفة".

وأضاف: "الاحتلال يمعن في استهداف المسجد الأقصى والمواطنين في الضفة، ولكن الشعب الفلسطيني صامد وعازم على مواجهة المحتل".

ولفت خريشة إلى أن "المقاومة بحاجة إلى دعم وإسناد من فصائل المقاومة والسلطة التي تعتبر متغيبة عن الساحة الفلسطينية".

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