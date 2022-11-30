عربي

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه ويعين خليفًة له

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه ويعين خليفًة له
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم تنظيم الدولة، اليوم الأربعاء، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا له.

وأضاف المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في كلمة بثتها حسابات تابعة لتنظيم الدولة على (تليغرام)، أن "زعيمه قتل أثناء المعارك دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله".

ومن جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي، وفق قناة (العربية).

وأضاف كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم "نرحب بإعلان أن زعيما آخر لداعش لم يعد يمشي على وجه الأرض".

وفي أيار/ مايو الماضي، ترددت أنباء بإلقاء القبض على زعيم التنظيم زيد العراقي المكنى "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، بعملية أمنية نفذت في إسطنبول.

وتولى أبو الحسن قيادة التنظيم بعد مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي بعملية أمنية أميركية على الأراضي السورية في 3 شباط/ فبراير الماضي.

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