لخلافات إثر عملية "نفق الحرية".. إقالة المسؤول المباشر عن سجن جلبوع



ووفق (القناة 7)، فإن القرار اتخذ بدعوى "عدم ملاءمته لمواصلة الخدمة في هذ المنصب".



وقالت القناة إن "شطريت وافق على القرار خاصة وأنه كان في إجازة إجبارية منذ الحادي عشر من أغسطس/ آب الماضي، وكان هو المسؤول عن سجن جلبوع حني تمكن ستة أسرى من الفرار في عملية عرفت بنفق الحرية".



هذا واُتهم شطريت من قياداته بالتقصير وعدم المسؤولية في تلك الحادثة، وهي التي أدت إلى دخوله في خلافات كبيرة معهم ومواجهة علنية على مدار أشهر، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.









رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة إسرائيلية، مساء يوم السبت، بإقالة فريدي بن شطريت المسؤول المباشر عن سجن جلبوع، من منصبه، من قبل مفوض مصلحة سجون الاحتلال كايت بريي.