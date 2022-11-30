(حماس) تنعى الشهيد محمد بدارنة



وبعثت بالتحية إلى أبطال جنين وعموم أبناء شعبنا في الضفة والقدس، وتشد على أيادي المقاومين الأبطال الذين تصدّوا اليوم لقوات الاحتلال في يعبد القسام، على مواصلة طريق المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة القريبة بإذن الله.





رام الله - دنيا الوطننعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد محمد توفيق بدارنة (25 عامًا)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، عصر اليوم الأربعاء.وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنَّ "جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا، ومحاولاته وقف المقاومة لن تفلح، وستتحطّم على صخرة صمود وبسالة أبناء شعبنا الذين يؤمنون بعدالة قضيتهم، وقدرتهم على دحر الاحتلال ومستوطنيه المجرمين".