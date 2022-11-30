جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد الشاب محمد بدارنة

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير جنين مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب محمد توفيق بدارنة (26 عاماً) الذي استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد.وانطلق موكب التشييع من المستشفى الحكومي في جنين إلى منزل عائلة الشهيد في بلدة يعبد حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل الصلاة عليه في مسجد البلدة ومواراته الثرى في مقبرة يعبد.وخلال التشييع، صدحت حناجر الشبان بالتكبيرات والهتافات الغاضبة ودعوات الثأر وتصعيد المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.واستشهد الشاب محمد بدارنة متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال في بلدة يَعْبَد جنوب غرب جنين.