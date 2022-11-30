شؤون فلسطينية

"الاتصالات" توقع اتفاقية الربط الثلاثي البيني للبيانات عبر الناقل الوطني الإلكتروني

"الاتصالات" توقع اتفاقية الربط الثلاثي البيني للبيانات عبر الناقل الوطني الإلكتروني
مقر وزارة الاتصالات في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثله بوزيرها إسحق سدر، مع هيئة التسوية ممثلة برئيسها محمد شراكة، وسلطة الأراضي ممثلة برئيسها المستشار علاء التميمي، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف لربط وتبادل البيانات بين المؤسسات من خلال ناقل البيانات الوطني، وذلك عن طريق خدمة حفظ بيانات أحواض التسوية وحفظ المعلومات الخاصة بها بشكل آمن مثل معلومات الملاك ونوع الأرض وغيرها من المعلومات المتعلقة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين.

وقال الوزير سدر إن وزارة الاتصالات وتكنولويجا المعلومات تعمل على ربط كافة البيانات الوطنية في كافة المؤسسات عبر ناقل البيانات الوطني (UXP) الذي يعتبر منصة تقنية تتيح تبادل البيانات بشكل آمن بين قواعد البيانات ونظم المعلومات الحكومية وغير الحكومية. ومن خلال الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة سيتم ربط كافة البيانات المتعلقة بقطاع الأراضي عبر الناقل الوطني الحكومي لحفظها والاستفادة منها والاستثمار فيها.

بدوره، قال شراكة إن هيئة التسوية تعمل على أرشفة وأتمتة كافة الوثائق والمستندات ليصبح التعامل معها بطريقة الكترونية لتسهيل الوصول اليها وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بسرعة كبيرة بما يكفله القانون والحفاظ على الموروث التاريخي بالأرشيف الورقي. 

وأضاف: تم تبني أحدث البرامج في مجال المعلومات الضخمة واستخدام أحدث التقنيات كالتصوير الجوي في المناطق التي يصعب الوصول اليها نتيجة ممارسات الاحتلال.

وأضاف أن عملية التحول الرقمي في المعاملات المتعلقة بأعمال هيئة التسوية يجب الحفاظ عليها، وهنا تكمن أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة ومتطورة مترابطة مع كافة الشركاء وعلى رأسهم سلطة الأراضي ووزارة الاتصالات، وهنا تكمن أهمية اتفاقية الربط الثلاثي للبيانات عبر الناقل الوطني الإلكتروني.

في ذات السياق، اعتبر التميمي قطاع الأراضي في دولة فلسطين من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام فيها وتطوريها لأن الأرض أساس أي استثمار، كما يجب العمل بشكل جاد على أتمتة كافة البيانات المتعلقة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين لتسهيل الوصول إليها واستخدمها بالشكل الأمثل بما يخدم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في الحفاظ على الأرض الفلسطينية.

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