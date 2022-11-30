شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تنعى الشهيد محمد بدارنة

"الديمقراطية" تنعى الشهيد محمد بدارنة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانًا اليوم، جاء فيه "تنعى الجبهة الديمقراطية وتزفّ الشهيد الرفيق البطل محمد بدارنة العضو القيادي في كتلة الوحدة العمالية وأحد نشطاء وقادة العمل النقابي والجماهيري، الذي استشهد ظهر اليوم في بلدة يعبد القسّام بجنين أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواجهتها أثناء اقتحامها للبلدة بقوات معززة".

وتقدمت الجبهة من أسرة الشهيد وذويه وآل بدارنة ومن أهالي بلدة يعبد وشعبنا الفلسطيني بأحر التعازي، لتؤكد أن الشهيد الذي التحق بقافلة شهداء شعبنا الطويلة وآخرهم الشهداء الخمس الذين استشهدوا أمس في رام الله والخليل سيبقى نبراساً ومشعلاً يضيء لنا طريق الحرية.

وأضافت في بيانها بالقول أن "الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال لن تضعف روح المقاومة لدى شعبنا وشبابه الثائر، بل ستزيده إصراراً على المضي قدماً في الطريق الذي اختاره بديلاً عن خيار المراهنة الخاسرة على المفاوضات العبثية والتمسك ببقايا اتفاق أوسلو وبحبال الوهم الأميركي".

واختتمت الجبهة بيانها بالقول إنه "لا يمكن مواجهة حكومة الاحتلال المقبلة الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، التي تمارس القتل والتدمير والتهويد والاستيطان، بدون استراتيجية وطنية جديدة تجمع بين المقاومة الشعبية بكل أشكالها وبين المقاومة السياسية، ودعت جماهير شعبنا إلى تشييع الشهيد بما يليق بالشهداء وتضحياتهم".

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