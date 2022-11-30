سباعنة: شعبنا متمسك بثوابته والمقاومة بالضفة أبدعت في مواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد الناشط السياسي ثامر سباعنة على أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تقاوم وتبدع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بالضفة الغربية.وشدد سباعنة على أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقه وثوابته وقضيته العادلة رغم جرائم الاحتلال.وقال إن "الاحتلال فشل في القضاء على المقاومة في الضفة، ونشهد حالة مواجهة وحرب مفتوحة معه".وأضاف: "الاحتلال الصهيوني لا يزال يمارس الاعتداءات والتنكيل والجرائم بحق الشعب الفلسطيني".وشهدت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عصر اليوم الأربعاء، اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت المطارد عبد الغني حرز الله بعد محاصرة منزله.واستشهد الشاب محمد شاكر بدارنة 26 عاماً متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة.