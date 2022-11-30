شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي يكشف مستجدات التحقيق في عملية القدس

موقع إسرائيلي يكشف مستجدات التحقيق في عملية القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع إسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، مستجدات التحقيق في عملية القدس المزدوجة التي وقعت قبل أسبوع أدت لمقتل مستوطنيْن وإصابة آخرين. 

وذكر موقع (واي نت) الإسرائيلي، أن تقدًما ملحوًظا حدث في التحقيقات الجارية بعملية القدس المزدوجة التي وقعت الأربعاء الماضي وأدت لمقتل مستوطنيْن.

وبحسب الموقع، فإن التطور جاء في إطار مطاردة الخلية التي زرعت العبوتين الناسفتين في منطقتين قريبتين عند مدخل القدس.

وأشار إلى أن البحث عن الخلية التي تقف خلف العملية ركز على المستوى الاستخباراتي، وأن قوات الاحتلال لا زالت في حالة تأهب خشية من محاولة الخلية نفسها تنفيذ هجمات أخرى خلال ملاحقتها كما فعل الشهيد عدي التميمي. 

ولفت الموقع إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم جمع لقطات أمنية من عشرات الكاميرات في القدس وحولها لتتبع مسار منفي العملية المزدوجة، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.

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