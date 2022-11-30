تفاصيل لقاء اشتية بالسفير الياباني الجديد لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع ممثل اليابان الجديد لدى دولة فلسطين السفير يونيتشي ناكاشيما، آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.ورحب رئيس الوزراء بالسفير الياباني الجديد متمنيا له التوفيق، معربا عن تقديم كافة التسهيلات لعمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، ومثمنا موقف اليابان الداعم لفلسطين وحقوق أبناء شعبنا.وشدد اشتية، لدى استقباله السفير الياباني في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله، على أهمية تطوير وتوسعة مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وإقامة الاستثمارات المشتركة ما بين الشركات اليابانية والفلسطينية فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية والمساعدة في إنشاء جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك الاستفادة من الخبرات اليابانية في الصناعات الحرفية، وزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين.كما بحث رئيس الوزراء سبل دعم اليابان لخطة الإصلاح التي تعمل على تنفيذها الحكومة وتشمل العديد من القطاعات، بالإضافة الى دعم الموازنة نظرا للازمة المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة انحسار الدعم الدولي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من المقاصة.وعلى الصعيد السياسي، قال اشتية: "إسرائيل تعمل على تدمير أي فرصة للسلام بالمزيد من القتل والاعتقال والاستيطان والهدم، وتعمل على تصعيد الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطيني".وطالب رئيس الوزراء اليابان الى جانب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة.