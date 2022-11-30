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شؤون فلسطينية

شاهد: سلطة الأراضي بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع (عنق الزجاجة)

شاهد: سلطة الأراضي بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع (عنق الزجاجة)
جانب من اللقاء
خاص دنيا الوطن – تامر عليان
تحدثت سلطة الأراضي في قطاع غزة، عن مستجدات تطوير شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ أو ما يعرف بمنطقة (عنق الزجاجة) بعد قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بالمباشرة به.

وأوضح المدير العام في سلطة الأراضي بغزة حسن السرحي في لقاء عبر برنامج "أستوديو الوطن" اليوم الأربعاء، أن مشروع (عنق الزجاجة) سيكون على ثلاثة مراحل، الأولى جاهزة للتنفيذ من خلال بدء إخلاء المنازل والوحدات والمحال الموجودة في منطقة المشروع.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستكون من منطقة ما يعرف بمركز مؤن الشاطئ وحتى ما يعرف بمسمكة أبو يونس شمال المشروع المنوي تنفيذه، مبيناً في ذات الوقت أن الشارع سيكون بعرض 40 متراً بشكل إجمالي.

وأوضح أن المنطقة الخاصة بالمشروع تتبع لمخيم الشاطئ والذي بالأساس هو أرض حكومية سواء في منطقة شرق أو غرب الشارع، وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللجنة الحكومية راعت أنه يجب تعويض المواطنين سواء عن قيمة أراضيهم أو منازلهم.

وواصل الحديث بأن المرحلة الأولى ستكون خاصة بحرم الشارع وغربه والتي تشمل المنازل والمحلات والاستراحات على الشاطئ مباشرة، أما حرم الشارع وشرقه سيكون في مرحلة لاحقه.

وبين السرحي أنه تم إشعار المواطنين في منطقة المشروع (المرحلة الأولى) بضرورة إخلاء المكان من أجل المباشرة به، علماً أنه تم الجلوس مسبقاً مع كافة المتضررين من المشروع والاتفاق على آلية وكيفية التعويض لهم.

وأشار إلى أنه تم تسجيل جميع الوحدات السكينة في مكان المشروع وحصر الأراضي المقامة عليها المباني، وتم تقدير سعر مريح للمواطنين تمكنهم من شراء في أماكن أخرى مماثلة للتي تركها.

وعن موعد التنفيذ على أرض الواقع، قال بأنهم جاهزون للبدء لكن في انتظار تنفيذ المواطنين لإشعار الإخلاء من منازلهم، مع مواصلة تنفيذ الاتفاقات بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة.

 


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