الرئيس عباس يوجه دعوةً للاتحاد الأوروبي هذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس محمود عباس، دعوة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف والإرهاب.وقال الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية لاتفيا إيغيلز لافيتس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، "نفتقد هذه الأيام وجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف والإرهاب، وهي المبادئ التي نحن ملتزمون بها ونعمل بموجبها".وطالب المجتمع الدولي، بربط علاقاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمدى التزامها بتلك المبادئ وبوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب، ورد الأموال الفلسطينية المحتجزة.وحذر من خطورة الصمت الدولي إزاء ما يجري من هدم لحل الدولتين، والتمادي في تكريس العنصرية، وخطوات الضم، والاستيطان، وأعمال القتل واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية.وشكر الرئيس عباس، رئيس جمهورية لاتفيا، على مواقف بلاده الداعمة لحل الدولتين، وصنع السلام في منطقتنا على أسـاس القانون الدولي، وعلى ما تقدمه لاتفيا لـ (أونروا)، وتدريب عدد من الكـوادر الفلسـطينية في جامعاتها.