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شؤون فلسطينية

تطوير مفترق الشجاعية.. أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي في اجتماعها الأسبوعي

تطوير مفترق الشجاعية.. أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي في اجتماعها الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل بالضفة المحتلة، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل لوضع حد لاعتداءات الاحتلال المتزايدة والدفاع عن أبناء شعبنا.

وتوقفت اللجنة عند توصيات ونتائج المؤتمر الدولي الذي عقد بغزة حول الحصار (الإسرائيلي) لقطاع غزة، داعية لتنفيذها وإنهاء الحصار اللا إنساني وغير القانوني على غزة، ومعالجة جميع تأثيرات وتداعيات سنوات الحصار على مختلف المستويات.

وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان؛ الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، الابتعاث والتدريب، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة في اجتماعها صرف مبلغ مالي لتعزيز جهوزية الأمن والسلامة في المؤسسات الحكومية.

كما قررت الموافقة على مشروع تطوير مفترق الشجاعية (المرحلة الأولى)، بقيمة مليون دولار.

وصادقت على مشروع تطوير ميناء الصيادين وفق المخطط الشامل المعتمد من الوزارات ذات العلاقة.

وقررت تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مرافق ومشاريع داخل مدينة غزة.

كما اتخذت قراراً بإلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية المخالفة لشروط التخصيص، بالإضافة لاعتماد أنظمة فحص الجودة لمصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية.

وقررت اللجنة تسكين رؤساء الأقسام والشعب المكلفين داخل المؤسسات الحكومية، وفق النظام، كما قررت لائحة الإعادة للعمل للموظفين العمومين المحالين للتقاعد بسبب العجز الطبي، ممن تنطبق عليهم شروط العودة.

وصادقت اللجنة على تعيين عدد (5) موظفين فئة عليا بدرجة مدير عام بناءً على نتائج الإعلانات الخارجية.

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