إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية للحكومة أواخر ديسمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"، أواخر كانون الأول المقبل/ ديسمبر 2022.وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "الحكومة تهدف من خلال هذه المنظومة إلى توفير الخدمات الحكومية عبر منظومة ذكية متكاملة وبطريقة فعالة ومستدامة، وضمن خطة الحكومة للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي، الذي يقود إلى السهولة والعدالة والدقة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين".وأضاف: "الهدف من خلال المنظومة تحقيق قدر أكبر من الحوكمة الإدارية والمالية، لضبط المال العام بطرق شفافة ووسائل تحصيل آمنة قابلة للتتبع، بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية".وأكمل مجلس الوزراء: "المنظومة تربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بشكل يضمن التدفق السلس للبيانات والمعاملات لتجهيزها ونقلها بأسرع الطرق، من خلال ناقل البيانات وقنوات دفع الكترونية آمنة تتماشى مع التطور التكنولوجي لتقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما تسعى إليه الحكومة الفلسطينية بكل مكوناتها".