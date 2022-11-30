"الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين" تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنطالبت الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين، المجتمع الدولي، بوضع حد لتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل فوراً على تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد على حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.كما طالبت الهيئة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي بوقفة جادّة وحازمة إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي على يد قوات الجيش والأمن، إضافة لعصابات المستوطنين المتطرفين.وأوضح البيان بأنّ المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون تشهد تصاعداً، وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، في الضفة الغربية والقدس، خلال العام المنصرم، إلى جانب ما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة من تفاقم لأوضاعهم المعيشية نتيجة الحصار المستمر منذ ما يزيد عن 15 عاماً.وحذرت الهيئة من تعمد المجتمع الدولي إغفال حقيقة العنف المتزايد تجاه الشعب الفلسطيني عبر إطلاق يد الجيش والمستوطنين قتلاً وتدميراً في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى المستقبل السوداوي الذي ينتظر القضية الفلسطينية مع اعتلاء حكومة صهيونية متطرفة سدة الحكم في دولة الاحتلال.وأكدت الهيئة بأن "الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة، مبينةً بأن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد مناسبة مهمة للتذكير بتلك الحقوق في الحرية والاستقلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها، مشددةً على أن رحيل جيل الأجداد والآباء لا يلغي حقوق الأحفاد الذين لم ولن ينسوا حقوقهم في أرضهم".ووجّهت الهيئة التحية إلى القيادات والحكومات والشعوب العربية والإسلامية، وإلى الأحرار كافة، في جميع أنحاء العالم، على إبدائهم التضامن بشكل مستمر مع الشعب الفلسطيني، وفي العديد من المناسبات، ورفضهم للاحتلال البغيض الذي يشكل استمراره مهانةً للبشرية، واستخفاف بكل المبادئ والقيم الإنسانية.ودعت إلى زيادة زخم حالة التضامن الشعبي والجماهيري مع القضية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، من خلال إحياء الأنشطة والفعاليات، ومحاولة التأثير على أصحاب القرار الدولي في هذا الشأن، ورفع الصوت عالياً بضرورة إنهاء آخر الاحتلالات، وأكثرها دموية على وجه الأرض.