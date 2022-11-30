شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يفتتح مراكز جديدة للدفاع المدني في عدد من المحافظات

وزير الداخلية يفتتح مراكز جديدة للدفاع المدني في عدد من المحافظات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ثلاثة مراكز جديدة لجهاز الدفاع المدني في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم والجفتلك في محافظة أريحا، وبردلة بمحافظة طوباس.

وأكد هب الريح، وفق بيان للداخلية، اليوم الأربعاء، أهمية إفتتاح هذه المراكز التي تأتي ضمن سياسة واهداف الحكومة في دعم أهلنا في الاغوار وتوسيع رقعة الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين على إمتداد تواجدهم، بما يؤمن لهم احتياجات الأمان، ويعزز من صمودهم وثباتهم على أرضهم، ويرفع من مستوى الرضا عن جودة الخدمات الحكومية وفعاليتها.

كما شارك هب الريح في محافظة طولكرم بفعالية تأبين المرحوم كفاح بدران رئيس بلدية دير الغصون السابق.

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