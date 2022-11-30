بالفيديو: استشهاد شاب واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال بلدة يعبُد جنوب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب محمد توفيق بدارنة، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر خلال اقتحامه بلدة يعبد.





وبحسب (القناة 14) الإسرائيلية فإن "قوات الجيش تعمل حاليا لاعتقال أحد المطلوبين في بلدة يعبد بجنين ، وقد سمع دوي إطلاق نار في المنطقة، لم تقع إصابات في قواتنا".

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة يعبد واعتقلت المطارد عبد الغني حرزالله بعد محاصرة منزله ونفاذ ذخيرته.وقالت مصادر محلية، إن "الاحتلال حاصر أحد المنازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وطالب أحد الشبان بتسليم نفسه".كما وأفادت المصادر ذاتها بأن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة نحو البلدة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.