الاحتلال يكشف تطورات جديدة بشأن عملية تفجيرات القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة وصفتها بالمهمة بشأن قضية عملية تفجيرات مدينة القدس الأخيرة.وبحسب الصحيفة، فقد "تم الليلة اعتقال عدد من المشتبه بضلوعهم في العملية، وهم أول من يتم اعتقالهم في إطار مطاردة المنفذين الذين زرعوا العبوات الناسفة".وفي 23 تشرين الأول/ نوفمبر، قُتل مستوطنان إسرائيليان وأُصيب آخرون جرّاء تفجيرين داخل محطتين متقاربتين للحافلات في القدس، حيث وقع التفجير الأول داخل محطة للحافلات، وأعقبه تفجير ثان قرب محطة أخرى عند مدخل الحي الاستيطاني (راموت) شمال غرب القدس.