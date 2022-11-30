مجدلاني يلتقي رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي إبراهيم أبو لافيه ويبحث معه آفاق التعاون





وأعرب عن شكر الحكومة الفلسطينية وتقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل دعم برامج الوزارة والحد من الفقر في فلسطين.



وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من الضغط الذي يقع على المواطن الفلسطيني، وشدد عل أهمية تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على أموال المقاصة مما أدى الى عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها اتجاه شرائح عديدة من شعبنا الفلسطيني وأهمها الفئات الفقيرة والمهمشة.



بدوره أشار رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، إبراهيم أبو لافيه، إلى أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود في سبيل دعم مسيرة التنمية في فلسطين ومكافحة الفقر، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تقديم الاتحاد لمزيد من الدعم الفني والمادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.









رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم، إبراهيم أبو لافيه، وهنأه بمنصبه الجديد كرئيس للتعاون في الاتحاد الأوروبي وبحث معه سبل تعزيز التعاون، بحضور ادواردو كومو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ومدير مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم ستيفاني روسو، ووكيل الوزارة عاصم خميس، والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال، ومنال أبو رمضان مدير عام التخطيط.وأكد د. مجدلاني على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتاريخية ما بين الاتحاد الأوروبي والوزارة، وعلى ضرورة استمرارية هذه العلاقة التي تصب في صالح خدمة الفقراء والمهمشين، خاصة مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال آلية بيغاس في دفع برنامج التحويلات النقدية "CTP" لما له الأثر على تحسين حياة المنتفعين من الفقراء والمهمشين.