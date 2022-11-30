وزارة الصحة تنشر قائمة بالمنتجات الإسرائيلية التي تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وازرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء المنتجات الغذائية، التي أعلنت شركة (أوسم) الإسرائيلية وجود بكتيريا (السالمونيلا) فيها.وقالت الوزارة في بيانٍ لها،: "تدعوكم وزارة الصحة الفلسطينية لعدم شراء أو تناول المنتجات الغذائية المذكورة في الجداول المرفقة، بعد أن أعلنت شركة " أوسم " الإسرائيلية عن وجود بكتيريا السالمونيلا في هذه المنتجات.وتابعت: "تؤكد الوزارة أن طواقمها تجري حالياً جولات في الأسواق بحثاً عن المنتج".