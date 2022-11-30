وزارة الصحة تنشر قائمة بالمنتجات الإسرائيلية التي تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا"
أصدرت وازرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء المنتجات الغذائية، التي أعلنت شركة (أوسم) الإسرائيلية وجود بكتيريا (السالمونيلا) فيها.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها،: "تدعوكم وزارة الصحة الفلسطينية لعدم شراء أو تناول المنتجات الغذائية المذكورة في الجداول المرفقة، بعد أن أعلنت شركة " أوسم " الإسرائيلية عن وجود بكتيريا السالمونيلا في هذه المنتجات.
وتابعت: "تؤكد الوزارة أن طواقمها تجري حالياً جولات في الأسواق بحثاً عن المنتج".
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