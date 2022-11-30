طالع التقرير: بلدية غزة تفصح عن البيانات المالية النصف سنوية للعام 2022



وذكرت البلدية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإفصاح عن البيانات المالية جاء نتيجة تبنيها لأساس الاستحقاق الكامل منذ بداية العام الحالي، حيث تم إعداد البيانات وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتقيد بدليل السياسات والإجراءات المحاسبية لبلدية كبرى وفقًا لأساس الاستحقاق المحاسبي والذي تم إعداده والإشراف عليه من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية المعتمد من وزارة الحكم المحلي.



وأضافت أن هذا التطور يأتي ضمن مخرجات مشروع النظام المالي الموحد (IFMIS)، الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.



وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنين والباحثين والمختصين الاطلاع على البيانات المالية النصف سنوية للعام 2022، من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية غزة.





للاطلاع على التقرير:





رام الله - دنيا الوطنأفصحت بلدية غزة عن البيانات المالية النصف سنوية للعام 2022، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وترسيخًا لقواعد النزاهة، وذلك ضمن جهود المجلس البلدي في البناء والتطوير المالي والإداري.