شؤون فلسطينية

غزة: "الصحة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول استمرار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية

غزة: "الصحة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول استمرار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يتعمد حرمان مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية والإمعان في جريمته بحق المرضى.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، عقدته ظهر اليوم، حول استمرار منع الاحتلال الاسرائيلي إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية لمستشفيات قطاع غزة إن "الاحتلال يمنع ادخال جهاز القسطرة التداخلية منذ يونيو الماضي، وهذا الجهاز يتيح للطواقم الطبية انقاذ مرضى الجلطات من الموت والشلل".

وأضافت: أن "الاحتلال يمنع أيضًا ادخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع C- arm منذ مارس وتم رفض ثلاثة طلبات لإدخالها وهذه الأجهزة تتيح تشخيص حالات العظام والكسور داخل غرف العمليات".

وتابعت أن "ادخال ثلاثة أجهزة أشعة سينية رقمية من نوع digital basic X- ray  يمنعه الاحتلال منذ عام رغم تجديد طلبات إدخالها ثلاث مرات، وهذه الأجهزة تتيح تشخيص المئات من الحالات المرضية".

وأكملت أن "الاحتلال يمنع ادخال جهاز أشعة متحرك من نوع Mobile X-ray منذ ستة أشهر، وهذا الجهاز يتيح تشخيص وتصوير مرضى العنايات المركزة والمرضى الذين لا يستطيعون الحركة بسبب الشيخوخة والكسور المعقدة في اقسام المبيت بالمستشفيات".

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