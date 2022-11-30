كوخافي: لن نسمح لأيّ سياسي التدخل في قرارات الجيش

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، إننا " لن نسمح لأي سياسي لا من اليمين ولا من اليسار بالتدخل في قرارات القيادة واستخدام الجيش للترويج لأجندته السياسية"وتابع كوخافي في إشارة منه لابن غفير أن: "التدخل السياسي في الجيش يضر بشكل مباشر بقدرته على القيام بمهامه، لافتًا إلى أن "الافتراء على القادة لأسباب سياسية هو منحدر يجب علينا ألا ننزلق به".وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال المكلّف بنيامين نتنياهو: إن "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، وأدعو الجميع، في اليمين واليسار، إلى تركه خارج أي جدال سياسي".