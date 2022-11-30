مصر: مركز التنبؤ بالفيضان يحذر من شدة الأمطار خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنحذر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري المِصري من توقعات لأمطار شديدة خلال الأيام القادة.ويتوقع مركز التنبؤ خرائط الأمطار على جميع المحافظات المصرية خلال اليومين المقبلين، مشددًا على ضرورة الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار المحتملة عن استمرار سقوط الأمطار على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.ووفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم)، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين المصريين من تصوير البرق والرعد، بالهواتف أو الكاميرات، أو ملامسة أي أشياء معدنية.وأوضح مركز التنبؤ بالفيضان أنه من المتوقع هطول أمطار على جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر.