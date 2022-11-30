بالصور: إضراب في مناطق الضفة والقدس بعد استشهاد خمسة فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنتسود حالة من الإضراب والغضب الشامل، اليوم الأربعاء، مدن ومناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك بعد استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس.ودعت مجموعات (عرين الأسود) المقاومة في بيان لها، إلى اعتبار اليوم الأربعاء، يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة في كل نقطة تماس، لنشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال.واستشهد أمس، خمسة شهداء في رام الله والخليل، وهم الشهيد راني مأمون أبو علي (45 عاماً)، والذي نفذ عملية دهس بطولية أسفرت عن إصابة مجندة بجراح خطيرة، والشهيد رائد غازي النعسان الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله.والشهيد الثالث هو مفيد خليل (44 عاماً)، والذي ارتقى متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، إلى جانب الشهيدين الشقيقين جواد وظافر ريماوي من بلدة بيت ريما، واللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في كفر عين شمال غرب رام الله.وبالشهداء الخمسة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة إلى 207 مواطنين، بينهم 5 مسنين و13 فلسطينية، بالإضافة لـ47 طفلًا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية.