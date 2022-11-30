تونس: الحكم بالسجن لصحفي بسبب رفضه الفصح عن مصادره

رام الله - دنيا الوطنأصدر القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، حكمًا بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة سنة لرفضهِ الفصح عن مصادره، وفق ما ذكر راديو (موزييك إف إم) الذي يعمل به.ووفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم)، فإن الإذاعة التي يعمل بها قالت إن "التهمة تتعلق بتعمد إفشاء معلومات".وأكدت أنه سيتم استئناف الحكم، كما أنه لم يتم توقيف الصحفي، هذا وقد أصدر القضاء حكمًا آخر بالسجن ثلاث سنوات في حق رجل أمن في نفس القضية، بحسب الإذاعة.ويعمل خليفة القاسمي مراسلاً لإذاعة "موزييك إف إم" الخاصة في محافظة القيروان (وسط)، وجرى توقيفه لمدة أسبوع في مارس الماضي استنادا لقانون مكافحة الارهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الاذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.من جهتها، طالبت نقابة الصحافيين التونسيين قبل صدور الحكم "بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية"، مشددةً على أن "موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير".