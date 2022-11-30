"التعاون الإسلامي" يدعو جميع الدول الأعضاء لمزيد من الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة



وحضر أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للكومسيك وزراء من الدول الأعضاء في المنظمة مكلفون بالتجارة والاقتصاد بالإضافة إلى وفود مؤسسات المنظمة ومنظمات دولية.





وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى د.محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كلمة تطرق فيها، من جملة أمور أخرى، إلى البرامج الحالية للبنك، خاصة تلك بشأن الإعلان مؤخرا عن تخصيص مبلغ 10.54 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في بلدانها.



واستعرضت الدورة وضعية تنفيذ مختلف البرامج في إطار الكومسيك في مجالات مختلفة من بينها التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والتنمية المالية والقطاع الخاص والتخفيف من وطأة الفقر.



والكومسيك هي لجنة دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي تعنى بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وتعقد اجتماعها سنويا لاستعراض نشاطات المنظمة في مجالات الاقتصاد وتنمية التجارة.



رام الله - دنيا الوطنافتتح الرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، في مدينة إسطنبول أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء في المنظمة والسفراء ورؤساء الوفود.وتعهد أوردغان في كلمته بالمناسبة بدعم نشاطات منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ برامجها ومشاريعها لصالح الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.وفي معرض كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والثلاثين للجنة، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالدعم الدؤوب للرئيس رجب طيب أوردغان، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، والذي يُساهم في تيسير إنجاز مختلف برامج المنظمة ومشاريعها الاقتصادية.و دعا الأمين العام للمنظمة في كلمته جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى ترسيخ روح التآزر بين الدول الغنية الأعضاء ماليا وتكنولوجيا مع تلك التي تمتلك موارد طبيعية، مثل الأراضي الصالحة للزراعة والتي تفتقد للموارد المالية والتكنولوجيا لاستغلال ذلك خدمة للمصلحة المشتركة، داعيا في الوقت ذاته الدول الأعضاء إلى إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الناشئة قصد دعم وتشجيع مشاريع الشباب المبتكرة في مختلف المجالات الاقتصادية.