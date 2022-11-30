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شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة القدس الثقافية الثالثة

"التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة القدس الثقافية الثالثة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج مسابقة القدس الثقافية الثالثة، بعنوان "على جدرانها العتيقة يغفو الياسمين"، والتي نظّمتها بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية.

وحصدت الجامعة العربية الأمريكية المركز الأول في المسابقة، التي جرت أمس، في حرم جامعة الاستقلال بأريحا، فيما فازت جامعة بيرزيت بالمركز الثاني، وجامعة النجاح الوطنية حصلت على المركز الثالث.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، خلال حفل إطلاق المسابقة، إن تعزيز العلاقة بين الطلبة والإسهام في نشر القيم الإيجابية من خلال الأنشطة اللامنهجية هو حاجة ملحّة لرسم طريق التميّز والإبداع للطلبة.

وشدّد هودلي على أهمية تعزيز الأنشطة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة والخاصة، لا سيما وأنها تجذب الطلبة وتدفعهم إلى الالتزام وتُعزّز معلوماتهم وتُرسّخها، ولها دور في صقل مواهب الطلبة وتعزيز مهاراتهم.

ولفت إلى أن المسابقة تختلف هذا العام عن نسخها الماضية، إذ إنها تأتي في إطار توجّهات الحكومة الفلسطينية لتعزيز الرواية الفلسطينية، والحفاظ على الموروث الثقافي والديني للشعب الفلسطيني.

من جانبها، أشادت عميد شؤون الطلبة في جامعة الاستقلال سلوى رمضان بما تنفذه الوزارة من أنشطة مركزية لامنهجية تسهم في تعزيز ثقافة الطلبة وصقل شخصيتهم الوطنية، مرحبةً باستضافة المسابقة وأية أنشطة أخرى في إطار مساعدة وخدمة الطلبة.

بدوره، ثمّن ممثل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية باسم بني شمسة الشراكة مع وزارة "التعليم العالي" في تنفيذ أنشطة ثقافية لتفعيل الطلبة داخل جامعاتهم وكلياتهم، وتعزيز مهاراتهم وثقافتهم، لافتاً إلى أن مشاركة كل مؤسسة تعليم عالٍ في المسابقة تحت اسم من أسماء أبواب القدس يعطي دلالة مهمة وتأكيدا على التمسك بالقدس هويةً وعاصمةً لدولة فلسطين.

وفي كلمتها نيابةً عن الطلبة المشاركين، شكرت الطالبة شهد عويضات من جامعة بوليتكنك فلسطين "التعليم العالي" و"الرؤيا الفلسطينية" لتبنيهم مثل هذه الأنشطة، التي من شأنها تعزيز المعرفة الوطنية وتجسيدها في النفوس.

وشارك في مسابقة القدس الثقافية في نسختها الثالثة 12 جامعة وكلية من المحافظات الشمالية، حمل كل فريق مشارك من هذه المؤسسات اسم أحد أبواب مدينة القدس، كما وتم تكريم الفرق الفائزة في المسابقة.

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