"الاقتصاد" توجه تحذيراً للمواطنين بشأن الحمص والطحينة الإسرائيلية

وبينت وزارة الاقتصاد في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن طواقمها ستسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وجد، علاوة على إخضاعه للفحص المخبري، داعية التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك تحت طائلة المسؤولية.



كما طالبت الوزارة المواطنين باستخدام المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية وتلبي الاشتراطات الصحية، وتخضع للفحوصات الدورية.



ومن الجدير ذكره ان وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الجاري عدد من المنتجات الإسرائيلية بعد اكتشف وجود "سالمونيلا" فيها مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن.







رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الأربعاء،المواطنين من شراء واستهلاك منتوجات الحمص والطحينة الإسرائيلية "صبار" بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "السالمونيلا" فيها التابعة لشركة "أوسِم" الإسرائيلية.