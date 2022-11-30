عباس زكي "جريمة بيت ريما مقدمة لحرب اجرامية مفتوحة من حكومة التطرف الإسرائيلي"





وحمل زكي "قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تضاف لمجمل الجرائم التي تركبها قوات الاحتلال يوميا ضد أبناء شعبنا في كل المناطق المحتلة".





ووصف زكي "إطلاق قوات الاحتلال النار بصورة مباشرة على الشقيقين جواد وظافر الريماوي بأنه مقدمة تنذر بتصعيد إسرائيلي إجرامي وبحرب مفتوحة من الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفا وإجراما ضد الشعب الفلسطيني، مما يستدعي التحرك العاجل من المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل".



وأضاف زكي أن "الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وسيواصل نضاله وكفاحه حتى زوال الاحتلال عن أرضه ونيل حريته واستقلاله الوطني".



رام الله - دنيا الوطنشارك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، في تشييع جثماني شهداء بيت ريما الأبطال "جواد وظافر الريماوي " اللذان استُشهدا بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال فجر أمس الثلاثاء.